Прайс

наименование опт от  цена  розница от  цена 
Наполнители
Холлофайбер шарик Софт(Россия)  упк./12кг  154,00р.  1кг  220,00р.
Холлофайбершарик Высший сорт (Китай)  упк./12кг  184,00р.  1кг  270,00р.
Холлофайбершарик Высший сорт (Корея)  упк./12кг  210,00р.  1кг  300,00р.
Синтепух Софт(Россия)  упк./12кг  154,00р.  1кг  220,00р.
СинтепухВысший сорт (Китай)  упк./12кг    84,00р.  1кг  270,00р.
СинтепухВысший сорт (Корея)  упк./12кг  210,00р.  1кг  300,00р.
Синтепух"Элит" Высший сорт (Корея)  упк./15кг  200,00р.  1кг  280,00р.
"ЛебяжийПух" (искусственный силиконизированный)  упк./20кг  200,00р.  1кг  280,00р.
КрошкаПоролоновая (ППУ)  упк./15кг    50,00р.    
Смешка  (Крошка + Холлофайбер Шар 50/50)  упк./15кг  125,00р.    
Пенополистирол(наполнитель "кресло-груша") 0,5м3  упк./0,5м3      1 000,00р.    
ОбрезкиСинтепона   упк./15кг    50,00р.    
СинтепонТермоскрепленный
Синтепон - 90гр.  шир.150см. 1рул-70м  50п/м    21,00р.    
Синтепон  -100гр. шир.150см. 1рул-50м  50п/м    23,00р.  1м    34,00р.
Синтепон-150гр. шир.150см. 1рул-40м  40п/м    37,00р.  1м    57,00р.
Синтепон-200гр. шир.150см. 1рул-30м  30п/м    46,00р.  1м    68,00р.
Синтепон-300гр. шир.150см. 1рул-20м  20п/м    69,00р.  1м    82,00р.
Синтепон-400гр.шир.150см. 1рул=15м.  15п/м    92,00р.  1м    95,00р.
Синтепон-100гр. шир.220см. 1рул-50м  50п/м    34,00р.    
Синтепон-150гр. шир.220см. 1рул-40м  40п/м    48,00р.    
Синтепон-200гр. шир.220см. 1рул-30м  30п/м    68,00р.    
Синтепон-300гр. шир.220см. 1рул-20м  20п/м  112,00р.    
Холлофайбер"Медиум" (пласт силиконезированный)
Холлофайбер - 100гр.  шир.150см. 1рул-50м  50п/м    26,00р.    
Холлофайбер  -150гр. шир.150см. 1рул-40м  40п/м    38,00р.    
Холлофайбер-200гр. шир.150см. 1рул-30м  30п/м    52,00р.    
Холлофайбер-300гр. шир.150см. 1рул-20м  20п/м    78,00р.    
Холлофайбер-400гр. шир.150см. 1рул-15м  15п/м  110,00р.    
Холлофайбер-500гр.шир.150см. 1рул=15м.  15п/м  130,00р.    
Холкон, Периотек,Форплит, Шерстипон
Холкон 200 150 см рулон 105,00р.    
Холкон 350 150см, в рулоне 16м рулон 195,00р.    
Холкон 600 150см рулон 280,00р.    
ПериотекСтандарт, h=10мм,плотность 200г\м2, 200см рулон 107,00р.    
ПериотекСтандарт, h=20мм,плотность 200г\м2,160см рулон   89,00р.    
ПериотекСтандарт, h=30мм,плотность 300г\м2,160см рулон 125,00р.    
Форплит 700,шир. 200см, h=3cм рулон 330,00р.    
Шерстипон 200г шир. 220см 1 рул.= 30 м  30п/м    75,00р.    
Шерстипон 300г шир. 220см 1 рул.= 20 м  20п/м  110,00р.    
Ватин, Войлок,Кокосовая Койра
Ватин200гр/м2 иглопробивной шир. 150см. 1рул=50м     50п/м    15,00р.  1м    30,00р.
Ватин 300гр/м2 иглопробивной шир. 150см. 1рул=50м     50п/м    23,00р.  1м    46,00р.
Ватин 300гр/м2 иглопробивной шир. 210см. 1рул=40м    40п/м    35,00р.  1м    70,00р.
Ватин 400гр/м2 иглопробивной шир. 210см. 1рул=30м  30п/м    48,00р.    
Ватин"прошивной" 300гр/м2    шир.150см. 1рул=40м  40п/м    20,00р.    
Войлок400гр/м2 шир.210см. 1рул=30м  30п/м    69,00р.    
Войлок500гр/м2 шир.210см. 1рул=30м  30п/м    73,00р.    
Войлок600гр/м2 шир.210см. 1рул=30м  30п/м    90,00р.    
Кокосоваякойра 160х200х1см 1000г/м2   лист  580,00р.  лист  700,00р.
Кокосоваякойра 180х200х1см 1000г/м2  лист  640,00р.  лист  770,00р.
 тк. СТЕГАННАЯ
Тк. Жакард"TRICOT" (тк.матрасная) шир. 220см. 1рул=60м  40-60п/м  160,00р.    
Тк. Жакард"дублированный" (тк. матрасная) шир. 220см 1рул=60м  40-60м/п  190,00р.    
Тк. Жакард"Хлопок Бабочка" (тк. Матрасная) шир. 220см 1рул=50м  40-50п/м  268,00р.    
Тк. Жакард"Трикотаж"  (тк.Матрасная) шир. 220см 1рул=30м   20-30п/м  290,00р.    
Тк. ПодкладаСтеганная шир.150см 1рул=50м  40-50п/м    95,00р.    
Услуга СтежкиТкани (одностороняя, сендвич)  100п/м   договорная      
Спанбонд  
Спанбонд 17 г/кВ.м шир. 160см 1рул=1500м  1500п/м  5,00р.    
Спанбонд 30г/кВ.м шир. 160см 1рул=500м  500п/м  7,00р.    
Спанбонд 40г/кВ.м шир. 160см 1рул=300м  300п/м  9,00р.    
Спанбонд 50г/кВ.м шир. 160см 1рул=300м  300п/м  13,00р.    
Спанбонд 55г/кВ.м шир. 160см 1рул=300м  300п/м  14,00р.    
Спанбонд 60г/кВ.мшир. 160см 1рул=300м  300п/м  15,00р.    
Спанбонд 80г/кВ.мшир. 160см 1рул=250м  250п/м  19,00р.    
Спанбонд 100г/кВ.м шир. 160см 1рул=250м  250п/м  24,00р.    
Спанбонд 120г/кВ.мшир. 160см 1рул=200м  200п/м  26,00р.    
Фабертекс шир. 160см 1рул=200м  200п/м       
тк.Клеевые 
Флизелин черный/белый шир.150см  Плотность 3       60,00р.   60,00р.
Флизелинчерный/белый шир. 150см  Плотность5       70,00р.   70,00р.
тк.Технические /тк.  Курточные 
тк. Оксфорд (тент) гл.кр. 210PU  глад.краш.  100п/м  100,00р.  1м  150,00р.
тк. Оксфорд(тент) гл.кр. 210 PU камуф.  100п/м  100,00р.  1м  150,00р.
тк. Оксфорд(тент) гл.кр. 240 PU принт.  100п/м  100,00р.  1м  150,00р.
тк. Оксфорд(тент) гл.кр. 240 PU полоса.  100п/м  100,00р.  1м  150,00р.
тк. Оксфорд(тент) гл.кр. 420 PVX  глад.краш.  50п/м  185,00р.  1м  235,00р.
тк. Оксфорд(тент) гл.кр. Кардура  600 PUглад.краш.  50п/м  210,00р.  1м  260,00р.
тк. Оксфорд(тент) гл.кр. Кардура  600 PU РИП-СТОПглад.краш.  50п/м  210,00р.  1м  260,00р.
тк. Оксфорд(тент) гл.кр. Кардура  600 PU камуф.  50п/м  210,00р.  1м  260,00р.
тк. Оксфорд(тент) гл.кр. Кардура  600 PU принт.  50п/м  225,00р.  1м  275,00р.
тк. Оксфорд(тент) гл.кр. Кардура  600 PVXглад.краш.  50п/м  185,00р.  1м  235,00р.
тк. Оксфорд(тент) гл.кр. Кардура  600 PVX камуф.  50п/м  185,00р.  1м  235,00р.
тк. Оксфорд(тент) гл.кр. Кардура  600 PVX принт.  50п/м  200,00р.  1м  250,00р.
тк. Габардинглад.краш.  50п/м    80,00р.  1м  130,00р.
тк."Дюспо-милки" гл.кр. 228 Текс     100п/м  110,00р.  1м  160,00р.
тк. "Дюспо-милки"черн. 228 Текс     100п/м  130,00р.  1м  180,00р.
тк."Дюспо-милки"  рисунок   100п/м  130,00р.  1м  180,00р.
тк. "Алова" гл.кр.  100п/м  170,00р.  1м  220,00р.
тк. "Алова"камуфляж  100п/м  250,00р.  1м  300,00р.
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Опорамебельная  H 50 мм 100шт   34,00р.    
Опорамебельная  H 60 мм 100шт   36,00р.    
Опорамебельная  H 80 мм 100шт   38,00р.    
Опорамебельная  H 100 мм 100шт   42,00р.    
Опора мебельная  гнутая H 120 мм 100шт   64,00р.    

Поролон

1*2
Поролон (плотность 18)
10 мм/20 листов в упаковке (1*2м)    лист 120,96
20 мм/10 листов в упаковке (1*2м)    лист 241,92
30 мм/7   листов в упаковке (1*2м)    лист 362,88
40 мм/5   листов в упаковке (1*2м)    лист 483,84
50 мм/4   листа   в упаковке (1*2м)    лист 604,8
60 мм/3 листа в упаковке   (1*2м)    лист 725,76
80 мм/2   листа   в упаковке (1*2м)    лист 967,68
100 мм/2 листа   в упаковке (1*2м)    лист 1209,6
Поролон (плотность 20)
10 мм/20 листов в упаковке (1*2м)    лист 134,4
20 мм/10 листов в упаковке (1*2м)    лист 268,8
30 мм/7   листов в упаковке (1*2м)    лист 403,2
40 мм/5   листов в упаковке (1*2м)    лист 537,6
50 мм/4   листа   в упаковке (1*2м)    лист 672
60 мм/3 листа в упаковке   (1*2м)    лист 806,4
80 мм/2   листа   в упаковке (1*2м)    лист 1075,2
100 мм/2 листа   в упаковке (1*2м)    лист 1344
Поролон (плотность 22)
10 мм/20 листов в упаковке (1*2м)     лист 147,84
20 мм/10 листов в упаковке (1*2м)    лист 295,68
30 мм/7   листов в упаковке (1*2м)    лист 443,52
40 мм/5   листов в упаковке (1*2м)    лист 591,36
50 мм/4   листа   в упаковке (1*2м)    лист 739,2
60 мм/3 листа в упаковке   (1*2м)    лист 887,04
80 мм/2   листа   в упаковке (1*2м)    лист 1182,72
100 мм/2 листа   в упаковке (1*2м)     лист 1478,4
Поролон (плотность 25)
10 мм/20 листов в упаковке (1*2м)    лист 168
20 мм/10 листов в упаковке (1*2м)    лист 336
30 мм/7   листов в упаковке (1*2м)    лист 504
40 мм/5   листов в упаковке (1*2м)    лист 672
50 мм/4   листа   в упаковке (1*2м)    лист 840
60 мм/3 листа в упаковке   (1*2м)    лист 1008
80 мм/2   листа   в упаковке (1*2м)    лист 1344
100 мм/2 листа   в упаковке (1*2м)    лист 1680
Поролон (плотность 30)
10 мм/20 листов в упаковке (1*2м)    лист 201,6
20 мм/10 листов в упаковке (1*2м)    лист 403,2
30 мм/7   листов в упаковке (1*2м)    лист 604,8
40 мм/5   листов в упаковке (1*2м)    лист 806,4
50 мм/4   листа   в упаковке (1*2м)    лист 1008
60 мм/3 листа в упаковке   (1*2м)    лист 1209,6
80 мм/2   листа   в упаковке (1*2м)    лист 1612,8
100 мм/2 листа   в упаковке (1*2м)    лист 2016
1,2*2
Поролон (плотность 18)
10 мм/20 листов в упаковке (1,2*2м)    лист 145,152
20 мм/10 листов в упаковке (1,2*2м)    лист 290,304
30 мм/7   листов в упаковке (1,2*2м)    лист 435,456
40 мм/5   листов в упаковке (1,2*2м)    лист 580,608
50 мм/4   листа   в упаковке (1,2*2м)    лист 725,76
60 мм/3 листа в упаковке   (1,2*2м)    лист 870,912
80 мм/2   листа   в упаковке (1,2*2м)    лист 1161,216
100 мм/2 листа   в упаковке (1,2*2м)    лист 1451,52
Поролон (плотность 20)
10 мм/20 листов в упаковке (1,2*2м)    лист 161,28
20 мм/10 листов в упаковке (1,2*2м)    лист 322,56
30 мм/7   листов в упаковке (1,2*2м)    лист 483,84
40 мм/5   листов в упаковке (1,2*2м)    лист 645,12
50 мм/4   листа   в упаковке (1,2*2м)    лист 806,4
60 мм/3 листа в упаковке   (1,2*2м)    лист 967,68
80 мм/2   листа   в упаковке (1,2*2м)    лист 1290,24
100 мм/2 листа   в упаковке (1,2*2м)    лист 1612,8
Поролон (плотность 22)
10 мм/20 листов в упаковке (1,2*2м)    лист 177,408
20 мм/10 листов в упаковке (1,2*2м)    лист 354,816
30 мм/7   листов в упаковке (1,2*2м)    лист 532,224
40 мм/5   листов в упаковке (1,2*2м)    лист 709,632
50 мм/4   листа   в упаковке (1,2*2м)    лист 887,04
60 мм/3 листа в упаковке   (1,2*2м)    лист 1064,448
80 мм/2   листа   в упаковке (1,2*2м)    лист 1419,264
100 мм/2 листа   в упаковке (1,2*2м)    лист 1774,08
Поролон (плотность 25)
10 мм/20 листов в упаковке (1,2*2м)    лист 201,6
20 мм/10 листов в упаковке (1,2*2м)    лист 403,2
30 мм/7   листов в упаковке (1,2*2м)    лист 604,8
40 мм/5   листов в упаковке (1,2*2м)    лист 806,4
50 мм/4   листа   в упаковке (1,2*2м)    лист 1008
60 мм/3 листа в упаковке   (1,2*2м)    лист 1209,6
80 мм/2   листа   в упаковке (1,2*2м)    лист 1612,8
100 мм/2 листа   в упаковке (1,2*2м)    лист 2016
Поролон (плотность 30)
10 мм/20 листов в упаковке (1,2*2м)    лист 241,92
20 мм/10 листов в упаковке (1,2*2м)    лист 483,84
30 мм/7   листов в упаковке (1,2*2м)    лист 725,76
40 мм/5   листов в упаковке (1,2*2м)    лист 967,68
50 мм/4   листа   в упаковке (1,2*2м)    лист 1209,6
60 мм/3 листа в упаковке   (1,2*2м)    лист 1451,52
80 мм/2   листа   в упаковке (1,2*2м)    лист 1935,36
100 мм/2 листа   в упаковке (1,2*2м)    лист 2419,2
1,4*2
Поролон (плотность 18)
10 мм/20 листов в упаковке (1,4*2м)    лист 181,44
20 мм/10 листов в упаковке (1,4*2м)    лист 362,88
30 мм/7   листов в упаковке (1,4*2м)    лист 544,32
40 мм/5   листов в упаковке (1,4*2м)    лист 725,76
50 мм/4   листа   в упаковке (1,4*2м)    лист 907,2
60 мм/3 листа в упаковке   (1,4*2м)    лист 1088,64
80 мм/2   листа   в упаковке (1,4*2м)    лист 1451,52
100 мм/2 листа   в упаковке (1,4*2м)    лист 1814,4
Поролон (плотность 20)
10 мм/20 листов в упаковке (1,4*2м)    лист 188,16
20 мм/10 листов в упаковке (1,4*2м)    лист 373,632
30 мм/7   листов в упаковке (1,4*2м)    лист 559,104
40 мм/5   листов в упаковке (1,4*2м)    лист 744,576
50 мм/4   листа   в упаковке (1,4*2м)    лист 930,048
60 мм/3 листа в упаковке   (1,4*2м)    лист 1115,52
80 мм/2   листа   в упаковке (1,4*2м)    лист 1486,464
100 мм/2 листа   в упаковке (1,4*2м)    лист 1881,6
Поролон (плотность 22)
10 мм/20 листов в упаковке (1,4*2м)    лист 206,976
20 мм/10 листов в упаковке (1,4*2м)    лист 413,952
30 мм/7   листов в упаковке (1,4*2м)    лист 620,928
40 мм/5   листов в упаковке (1,4*2м)    лист 827,904
50 мм/4   листа   в упаковке (1,4*2м)    лист 1034,88
60 мм/3 листа в упаковке   (1,4*2м)    лист 1241,856
80 мм/2   листа   в упаковке (1,4*2м)    лист 1655,808
100 мм/2 листа   в упаковке (1,4*2м)    лист 2069,76
Поролон (плотность 25)
10 мм/20 листов в упаковке (1,4*2м)    лист 235,2
20 мм/10 листов в упаковке (1,4*2м)    лист 470,4
30 мм/7   листов в упаковке (1,4*2м)    лист 705,6
40 мм/5   листов в упаковке (1,4*2м)    лист 940,8
50 мм/4   листа   в упаковке (1,4*2м)    лист 1176
60 мм/3 листа в упаковке   (1,4*2м)    лист 1411,2
80 мм/2   листа   в упаковке (1,4*2м)    лист 1881,6
100 мм/2 листа   в упаковке (1,4*2м)    лист 2352
Поролон (плотность 30)
10 мм/20 листов в упаковке (1,4*2м)    лист 282,24
20 мм/10 листов в упаковке (1,4*2м)    лист 564,48
30 мм/7   листов в упаковке (1,4*2м)    лист 846,72
40 мм/5   листов в упаковке (1,4*2м)    лист 1128,96
50 мм/4   листа   в упаковке (1,4*2м)    лист 1411,2
60 мм/3 листа в упаковке   (1,4*2м)    лист 1693,44
80 мм/2   листа   в упаковке (1,4*2м)    лист 2257,92
100 мм/2 листа   в упаковке (1,4*2м)    лист 2822,4
1,6*2
Поролон (плотность 18)
10 мм/20 листов в упаковке (1,6*2м)    лист 193,536
20 мм/10 листов в упаковке (1,6*2м)    лист 387,072
30 мм/7   листов в упаковке (1,6*2м)    лист 580,608
40 мм/5   листов в упаковке (1,6*2м)    лист 774,144
50 мм/4   листа   в упаковке (1,6*2м)    лист 967,68
60 мм/3 листа в упаковке   (1,6*2м)    лист 1161,216
80 мм/2   листа   в упаковке (1,6*2м)    лист 1548,288
100 мм/2 листа   в упаковке (1,6*2м)    лист 1935,36
Поролон (плотность 20)
10 мм/20 листов в упаковке (1,6*2м)    лист 215,04
20 мм/10 листов в упаковке (1,6*2м)    лист 430,08
30 мм/7   листов в упаковке (1,6*2м)    лист 645,12
40 мм/5   листов в упаковке (1,6*2м)    лист 860,16
50 мм/4   листа   в упаковке (1,6*2м)    лист 1075,2
60 мм/3 листа в упаковке   (1,6*2м)    лист 1290,24
80 мм/2   листа   в упаковке (1,6*2м)    лист 1720,32
100 мм/2 листа   в упаковке (1,6*2м)    лист 2150,4
Поролон (плотность 22)
10 мм/20 листов в упаковке (1,6*2м)    лист 236,544
20 мм/10 листов в упаковке (1,6*2м)    лист 473,088
30 мм/7   листов в упаковке (1,6*2м)    лист 709,632
40 мм/5   листов в упаковке (1,6*2м)    лист 946,176
50 мм/4   листа   в упаковке (1,6*2м)    лист 1182,72
60 мм/3 листа в упаковке   (1,6*2м)    лист 1419,264
80 мм/2   листа   в упаковке (1,6*2м)    лист 1892,352
100 мм/2 листа   в упаковке (1,6*2м)    лист 2365,44
Поролон (плотность 25)
10 мм/20 листов в упаковке (1,6*2м)    лист 268,8
20 мм/10 листов в упаковке (1,6*2м)    лист 537,6
30 мм/7   листов в упаковке (1,6*2м)    лист 806,4
40 мм/5   листов в упаковке (1,6*2м)    лист 1075,2
50 мм/4   листа   в упаковке (1,6*2м)    лист 1344
60 мм/3 листа в упаковке   (1,6*2м)    лист 1612,8
80 мм/2   листа   в упаковке (1,6*2м)    лист 2150,4
100 мм/2 листа   в упаковке (1,6*2м)    лист 2688
Поролон (плотность 30)
10 мм/20 листов в упаковке (1,6*2м)    лист 322,56
20 мм/10 листов в упаковке (1,6*2м)    лист 645,12
30 мм/7   листов в упаковке (1,6*2м)    лист 967,68
40 мм/5   листов в упаковке (1,6*2м)    лист 1290,24
50 мм/4   листа   в упаковке (1,6*2м)    лист 1612,8
60 мм/3 листа в упаковке   (1,6*2м)    лист 1935,36
80 мм/2   листа   в упаковке (1,6*2м)    лист 2580,48
100 мм/2 листа   в упаковке (1,6*2м)    лист 3225,6