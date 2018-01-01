Прайс
|наименование
|опт от
|цена
|розница от
|цена
|Наполнители
|Холлофайбер шарик Софт(Россия)
|упк./12кг
|154,00р.
|1кг
|220,00р.
|Холлофайбершарик Высший сорт (Китай)
|упк./12кг
|184,00р.
|1кг
|270,00р.
|Холлофайбершарик Высший сорт (Корея)
|упк./12кг
|210,00р.
|1кг
|300,00р.
|Синтепух Софт(Россия)
|упк./12кг
|154,00р.
|1кг
|220,00р.
|СинтепухВысший сорт (Китай)
|упк./12кг
|84,00р.
|1кг
|270,00р.
|СинтепухВысший сорт (Корея)
|упк./12кг
|210,00р.
|1кг
|300,00р.
|Синтепух"Элит" Высший сорт (Корея)
|упк./15кг
|200,00р.
|1кг
|280,00р.
|"ЛебяжийПух" (искусственный силиконизированный)
|упк./20кг
|200,00р.
|1кг
|280,00р.
|КрошкаПоролоновая (ППУ)
|упк./15кг
|50,00р.
|Смешка (Крошка + Холлофайбер Шар 50/50)
|упк./15кг
|125,00р.
|Пенополистирол(наполнитель "кресло-груша") 0,5м3
|упк./0,5м3
|1 000,00р.
|ОбрезкиСинтепона
|упк./15кг
|50,00р.
|СинтепонТермоскрепленный
|Синтепон - 90гр. шир.150см. 1рул-70м
|50п/м
|21,00р.
|Синтепон -100гр. шир.150см. 1рул-50м
|50п/м
|23,00р.
|1м
|34,00р.
|Синтепон-150гр. шир.150см. 1рул-40м
|40п/м
|37,00р.
|1м
|57,00р.
|Синтепон-200гр. шир.150см. 1рул-30м
|30п/м
|46,00р.
|1м
|68,00р.
|Синтепон-300гр. шир.150см. 1рул-20м
|20п/м
|69,00р.
|1м
|82,00р.
|Синтепон-400гр.шир.150см. 1рул=15м.
|15п/м
|92,00р.
|1м
|95,00р.
|Синтепон-100гр. шир.220см. 1рул-50м
|50п/м
|34,00р.
|Синтепон-150гр. шир.220см. 1рул-40м
|40п/м
|48,00р.
|Синтепон-200гр. шир.220см. 1рул-30м
|30п/м
|68,00р.
|Синтепон-300гр. шир.220см. 1рул-20м
|20п/м
|112,00р.
|Холлофайбер"Медиум" (пласт силиконезированный)
|Холлофайбер - 100гр. шир.150см. 1рул-50м
|50п/м
|26,00р.
|Холлофайбер -150гр. шир.150см. 1рул-40м
|40п/м
|38,00р.
|Холлофайбер-200гр. шир.150см. 1рул-30м
|30п/м
|52,00р.
|Холлофайбер-300гр. шир.150см. 1рул-20м
|20п/м
|78,00р.
|Холлофайбер-400гр. шир.150см. 1рул-15м
|15п/м
|110,00р.
|Холлофайбер-500гр.шир.150см. 1рул=15м.
|15п/м
|130,00р.
|Холкон, Периотек,Форплит, Шерстипон
|Холкон 200 150 см
|рулон
|105,00р.
|Холкон 350 150см, в рулоне 16м
|рулон
|195,00р.
|Холкон 600 150см
|рулон
|280,00р.
|ПериотекСтандарт, h=10мм,плотность 200г\м2, 200см
|рулон
|107,00р.
|ПериотекСтандарт, h=20мм,плотность 200г\м2,160см
|рулон
|89,00р.
|ПериотекСтандарт, h=30мм,плотность 300г\м2,160см
|рулон
|125,00р.
|Форплит 700,шир. 200см, h=3cм
|рулон
|330,00р.
|Шерстипон 200г шир. 220см 1 рул.= 30 м
|30п/м
|75,00р.
|Шерстипон 300г шир. 220см 1 рул.= 20 м
|20п/м
|110,00р.
|Ватин, Войлок,Кокосовая Койра
|Ватин200гр/м2 иглопробивной шир. 150см. 1рул=50м
|50п/м
|15,00р.
|1м
|30,00р.
|Ватин 300гр/м2 иглопробивной шир. 150см. 1рул=50м
|50п/м
|23,00р.
|1м
|46,00р.
|Ватин 300гр/м2 иглопробивной шир. 210см. 1рул=40м
|40п/м
|35,00р.
|1м
|70,00р.
|Ватин 400гр/м2 иглопробивной шир. 210см. 1рул=30м
|30п/м
|48,00р.
|Ватин"прошивной" 300гр/м2 шир.150см. 1рул=40м
|40п/м
|20,00р.
|Войлок400гр/м2 шир.210см. 1рул=30м
|30п/м
|69,00р.
|Войлок500гр/м2 шир.210см. 1рул=30м
|30п/м
|73,00р.
|Войлок600гр/м2 шир.210см. 1рул=30м
|30п/м
|90,00р.
|Кокосоваякойра 160х200х1см 1000г/м2
|лист
|580,00р.
|лист
|700,00р.
|Кокосоваякойра 180х200х1см 1000г/м2
|лист
|640,00р.
|лист
|770,00р.
|тк. СТЕГАННАЯ
|Тк. Жакард"TRICOT" (тк.матрасная) шир. 220см. 1рул=60м
|40-60п/м
|160,00р.
|Тк. Жакард"дублированный" (тк. матрасная) шир. 220см 1рул=60м
|40-60м/п
|190,00р.
|Тк. Жакард"Хлопок Бабочка" (тк. Матрасная) шир. 220см 1рул=50м
|40-50п/м
|268,00р.
|Тк. Жакард"Трикотаж" (тк.Матрасная) шир. 220см 1рул=30м
|20-30п/м
|290,00р.
|Тк. ПодкладаСтеганная шир.150см 1рул=50м
|40-50п/м
|95,00р.
|Услуга СтежкиТкани (одностороняя, сендвич)
|100п/м
|договорная
|Спанбонд
|Спанбонд 17 г/кВ.м шир. 160см 1рул=1500м
|1500п/м
|5,00р.
|Спанбонд 30г/кВ.м шир. 160см 1рул=500м
|500п/м
|7,00р.
|Спанбонд 40г/кВ.м шир. 160см 1рул=300м
|300п/м
|9,00р.
|Спанбонд 50г/кВ.м шир. 160см 1рул=300м
|300п/м
|13,00р.
|Спанбонд 55г/кВ.м шир. 160см 1рул=300м
|300п/м
|14,00р.
|Спанбонд 60г/кВ.мшир. 160см 1рул=300м
|300п/м
|15,00р.
|Спанбонд 80г/кВ.мшир. 160см 1рул=250м
|250п/м
|19,00р.
|Спанбонд 100г/кВ.м шир. 160см 1рул=250м
|250п/м
|24,00р.
|Спанбонд 120г/кВ.мшир. 160см 1рул=200м
|200п/м
|26,00р.
|Фабертекс шир. 160см 1рул=200м
|200п/м
|тк.Клеевые
|Флизелин черный/белый шир.150см Плотность 3
|60,00р.
|60,00р.
|Флизелинчерный/белый шир. 150см Плотность5
|70,00р.
|70,00р.
|тк.Технические /тк. Курточные
|тк. Оксфорд (тент) гл.кр. 210PU глад.краш.
|100п/м
|100,00р.
|1м
|150,00р.
|тк. Оксфорд(тент) гл.кр. 210 PU камуф.
|100п/м
|100,00р.
|1м
|150,00р.
|тк. Оксфорд(тент) гл.кр. 240 PU принт.
|100п/м
|100,00р.
|1м
|150,00р.
|тк. Оксфорд(тент) гл.кр. 240 PU полоса.
|100п/м
|100,00р.
|1м
|150,00р.
|тк. Оксфорд(тент) гл.кр. 420 PVX глад.краш.
|50п/м
|185,00р.
|1м
|235,00р.
|тк. Оксфорд(тент) гл.кр. Кардура 600 PUглад.краш.
|50п/м
|210,00р.
|1м
|260,00р.
|тк. Оксфорд(тент) гл.кр. Кардура 600 PU РИП-СТОПглад.краш.
|50п/м
|210,00р.
|1м
|260,00р.
|тк. Оксфорд(тент) гл.кр. Кардура 600 PU камуф.
|50п/м
|210,00р.
|1м
|260,00р.
|тк. Оксфорд(тент) гл.кр. Кардура 600 PU принт.
|50п/м
|225,00р.
|1м
|275,00р.
|тк. Оксфорд(тент) гл.кр. Кардура 600 PVXглад.краш.
|50п/м
|185,00р.
|1м
|235,00р.
|тк. Оксфорд(тент) гл.кр. Кардура 600 PVX камуф.
|50п/м
|185,00р.
|1м
|235,00р.
|тк. Оксфорд(тент) гл.кр. Кардура 600 PVX принт.
|50п/м
|200,00р.
|1м
|250,00р.
|тк. Габардинглад.краш.
|50п/м
|80,00р.
|1м
|130,00р.
|тк."Дюспо-милки" гл.кр. 228 Текс
|100п/м
|110,00р.
|1м
|160,00р.
|тк. "Дюспо-милки"черн. 228 Текс
|100п/м
|130,00р.
|1м
|180,00р.
|тк."Дюспо-милки" рисунок
|100п/м
|130,00р.
|1м
|180,00р.
|тк. "Алова" гл.кр.
|100п/м
|170,00р.
|1м
|220,00р.
|тк. "Алова"камуфляж
|100п/м
|250,00р.
|1м
|300,00р.
|Сопутствующие товары
|Клей для поролона (10кг)
|шт
|1 600,00р.
|Молния Т5Молния Т3
|м
|5,40р.
|м
|4,20р.
|Пружиные блоки из пружин 2,2мм, высота 14 см
|м2
|500,00р.
|Пружиные блокииз пружин 2,2 мм, высота 10 см
|м2
|450,00р.
|Опора мебельная H 40 мм
|100шт
|32,00р.
|Опорамебельная H 50 мм
|100шт
|34,00р.
|Опорамебельная H 60 мм
|100шт
|36,00р.
|Опорамебельная H 80 мм
|100шт
|38,00р.
|Опорамебельная H 100 мм
|100шт
|42,00р.
|Опора мебельная гнутая H 120 мм
|100шт
|64,00р.
Поролон
|1*2
|Поролон (плотность 18)
|10 мм/20 листов в упаковке (1*2м)
|лист
|120,96
|20 мм/10 листов в упаковке (1*2м)
|лист
|241,92
|30 мм/7 листов в упаковке (1*2м)
|лист
|362,88
|40 мм/5 листов в упаковке (1*2м)
|лист
|483,84
|50 мм/4 листа в упаковке (1*2м)
|лист
|604,8
|60 мм/3 листа в упаковке (1*2м)
|лист
|725,76
|80 мм/2 листа в упаковке (1*2м)
|лист
|967,68
|100 мм/2 листа в упаковке (1*2м)
|лист
|1209,6
|Поролон (плотность 20)
|10 мм/20 листов в упаковке (1*2м)
|лист
|134,4
|20 мм/10 листов в упаковке (1*2м)
|лист
|268,8
|30 мм/7 листов в упаковке (1*2м)
|лист
|403,2
|40 мм/5 листов в упаковке (1*2м)
|лист
|537,6
|50 мм/4 листа в упаковке (1*2м)
|лист
|672
|60 мм/3 листа в упаковке (1*2м)
|лист
|806,4
|80 мм/2 листа в упаковке (1*2м)
|лист
|1075,2
|100 мм/2 листа в упаковке (1*2м)
|лист
|1344
|Поролон (плотность 22)
|10 мм/20 листов в упаковке (1*2м)
|лист
|147,84
|20 мм/10 листов в упаковке (1*2м)
|лист
|295,68
|30 мм/7 листов в упаковке (1*2м)
|лист
|443,52
|40 мм/5 листов в упаковке (1*2м)
|лист
|591,36
|50 мм/4 листа в упаковке (1*2м)
|лист
|739,2
|60 мм/3 листа в упаковке (1*2м)
|лист
|887,04
|80 мм/2 листа в упаковке (1*2м)
|лист
|1182,72
|100 мм/2 листа в упаковке (1*2м)
|лист
|1478,4
|Поролон (плотность 25)
|10 мм/20 листов в упаковке (1*2м)
|лист
|168
|20 мм/10 листов в упаковке (1*2м)
|лист
|336
|30 мм/7 листов в упаковке (1*2м)
|лист
|504
|40 мм/5 листов в упаковке (1*2м)
|лист
|672
|50 мм/4 листа в упаковке (1*2м)
|лист
|840
|60 мм/3 листа в упаковке (1*2м)
|лист
|1008
|80 мм/2 листа в упаковке (1*2м)
|лист
|1344
|100 мм/2 листа в упаковке (1*2м)
|лист
|1680
|Поролон (плотность 30)
|10 мм/20 листов в упаковке (1*2м)
|лист
|201,6
|20 мм/10 листов в упаковке (1*2м)
|лист
|403,2
|30 мм/7 листов в упаковке (1*2м)
|лист
|604,8
|40 мм/5 листов в упаковке (1*2м)
|лист
|806,4
|50 мм/4 листа в упаковке (1*2м)
|лист
|1008
|60 мм/3 листа в упаковке (1*2м)
|лист
|1209,6
|80 мм/2 листа в упаковке (1*2м)
|лист
|1612,8
|100 мм/2 листа в упаковке (1*2м)
|лист
|2016
|1,2*2
|Поролон (плотность 18)
|10 мм/20 листов в упаковке (1,2*2м)
|лист
|145,152
|20 мм/10 листов в упаковке (1,2*2м)
|лист
|290,304
|30 мм/7 листов в упаковке (1,2*2м)
|лист
|435,456
|40 мм/5 листов в упаковке (1,2*2м)
|лист
|580,608
|50 мм/4 листа в упаковке (1,2*2м)
|лист
|725,76
|60 мм/3 листа в упаковке (1,2*2м)
|лист
|870,912
|80 мм/2 листа в упаковке (1,2*2м)
|лист
|1161,216
|100 мм/2 листа в упаковке (1,2*2м)
|лист
|1451,52
|Поролон (плотность 20)
|10 мм/20 листов в упаковке (1,2*2м)
|лист
|161,28
|20 мм/10 листов в упаковке (1,2*2м)
|лист
|322,56
|30 мм/7 листов в упаковке (1,2*2м)
|лист
|483,84
|40 мм/5 листов в упаковке (1,2*2м)
|лист
|645,12
|50 мм/4 листа в упаковке (1,2*2м)
|лист
|806,4
|60 мм/3 листа в упаковке (1,2*2м)
|лист
|967,68
|80 мм/2 листа в упаковке (1,2*2м)
|лист
|1290,24
|100 мм/2 листа в упаковке (1,2*2м)
|лист
|1612,8
|Поролон (плотность 22)
|10 мм/20 листов в упаковке (1,2*2м)
|лист
|177,408
|20 мм/10 листов в упаковке (1,2*2м)
|лист
|354,816
|30 мм/7 листов в упаковке (1,2*2м)
|лист
|532,224
|40 мм/5 листов в упаковке (1,2*2м)
|лист
|709,632
|50 мм/4 листа в упаковке (1,2*2м)
|лист
|887,04
|60 мм/3 листа в упаковке (1,2*2м)
|лист
|1064,448
|80 мм/2 листа в упаковке (1,2*2м)
|лист
|1419,264
|100 мм/2 листа в упаковке (1,2*2м)
|лист
|1774,08
|Поролон (плотность 25)
|10 мм/20 листов в упаковке (1,2*2м)
|лист
|201,6
|20 мм/10 листов в упаковке (1,2*2м)
|лист
|403,2
|30 мм/7 листов в упаковке (1,2*2м)
|лист
|604,8
|40 мм/5 листов в упаковке (1,2*2м)
|лист
|806,4
|50 мм/4 листа в упаковке (1,2*2м)
|лист
|1008
|60 мм/3 листа в упаковке (1,2*2м)
|лист
|1209,6
|80 мм/2 листа в упаковке (1,2*2м)
|лист
|1612,8
|100 мм/2 листа в упаковке (1,2*2м)
|лист
|2016
|Поролон (плотность 30)
|10 мм/20 листов в упаковке (1,2*2м)
|лист
|241,92
|20 мм/10 листов в упаковке (1,2*2м)
|лист
|483,84
|30 мм/7 листов в упаковке (1,2*2м)
|лист
|725,76
|40 мм/5 листов в упаковке (1,2*2м)
|лист
|967,68
|50 мм/4 листа в упаковке (1,2*2м)
|лист
|1209,6
|60 мм/3 листа в упаковке (1,2*2м)
|лист
|1451,52
|80 мм/2 листа в упаковке (1,2*2м)
|лист
|1935,36
|100 мм/2 листа в упаковке (1,2*2м)
|лист
|2419,2
|1,4*2
|Поролон (плотность 18)
|10 мм/20 листов в упаковке (1,4*2м)
|лист
|181,44
|20 мм/10 листов в упаковке (1,4*2м)
|лист
|362,88
|30 мм/7 листов в упаковке (1,4*2м)
|лист
|544,32
|40 мм/5 листов в упаковке (1,4*2м)
|лист
|725,76
|50 мм/4 листа в упаковке (1,4*2м)
|лист
|907,2
|60 мм/3 листа в упаковке (1,4*2м)
|лист
|1088,64
|80 мм/2 листа в упаковке (1,4*2м)
|лист
|1451,52
|100 мм/2 листа в упаковке (1,4*2м)
|лист
|1814,4
|Поролон (плотность 20)
|10 мм/20 листов в упаковке (1,4*2м)
|лист
|188,16
|20 мм/10 листов в упаковке (1,4*2м)
|лист
|373,632
|30 мм/7 листов в упаковке (1,4*2м)
|лист
|559,104
|40 мм/5 листов в упаковке (1,4*2м)
|лист
|744,576
|50 мм/4 листа в упаковке (1,4*2м)
|лист
|930,048
|60 мм/3 листа в упаковке (1,4*2м)
|лист
|1115,52
|80 мм/2 листа в упаковке (1,4*2м)
|лист
|1486,464
|100 мм/2 листа в упаковке (1,4*2м)
|лист
|1881,6
|Поролон (плотность 22)
|10 мм/20 листов в упаковке (1,4*2м)
|лист
|206,976
|20 мм/10 листов в упаковке (1,4*2м)
|лист
|413,952
|30 мм/7 листов в упаковке (1,4*2м)
|лист
|620,928
|40 мм/5 листов в упаковке (1,4*2м)
|лист
|827,904
|50 мм/4 листа в упаковке (1,4*2м)
|лист
|1034,88
|60 мм/3 листа в упаковке (1,4*2м)
|лист
|1241,856
|80 мм/2 листа в упаковке (1,4*2м)
|лист
|1655,808
|100 мм/2 листа в упаковке (1,4*2м)
|лист
|2069,76
|Поролон (плотность 25)
|10 мм/20 листов в упаковке (1,4*2м)
|лист
|235,2
|20 мм/10 листов в упаковке (1,4*2м)
|лист
|470,4
|30 мм/7 листов в упаковке (1,4*2м)
|лист
|705,6
|40 мм/5 листов в упаковке (1,4*2м)
|лист
|940,8
|50 мм/4 листа в упаковке (1,4*2м)
|лист
|1176
|60 мм/3 листа в упаковке (1,4*2м)
|лист
|1411,2
|80 мм/2 листа в упаковке (1,4*2м)
|лист
|1881,6
|100 мм/2 листа в упаковке (1,4*2м)
|лист
|2352
|Поролон (плотность 30)
|10 мм/20 листов в упаковке (1,4*2м)
|лист
|282,24
|20 мм/10 листов в упаковке (1,4*2м)
|лист
|564,48
|30 мм/7 листов в упаковке (1,4*2м)
|лист
|846,72
|40 мм/5 листов в упаковке (1,4*2м)
|лист
|1128,96
|50 мм/4 листа в упаковке (1,4*2м)
|лист
|1411,2
|60 мм/3 листа в упаковке (1,4*2м)
|лист
|1693,44
|80 мм/2 листа в упаковке (1,4*2м)
|лист
|2257,92
|100 мм/2 листа в упаковке (1,4*2м)
|лист
|2822,4
|1,6*2
|Поролон (плотность 18)
|10 мм/20 листов в упаковке (1,6*2м)
|лист
|193,536
|20 мм/10 листов в упаковке (1,6*2м)
|лист
|387,072
|30 мм/7 листов в упаковке (1,6*2м)
|лист
|580,608
|40 мм/5 листов в упаковке (1,6*2м)
|лист
|774,144
|50 мм/4 листа в упаковке (1,6*2м)
|лист
|967,68
|60 мм/3 листа в упаковке (1,6*2м)
|лист
|1161,216
|80 мм/2 листа в упаковке (1,6*2м)
|лист
|1548,288
|100 мм/2 листа в упаковке (1,6*2м)
|лист
|1935,36
|Поролон (плотность 20)
|10 мм/20 листов в упаковке (1,6*2м)
|лист
|215,04
|20 мм/10 листов в упаковке (1,6*2м)
|лист
|430,08
|30 мм/7 листов в упаковке (1,6*2м)
|лист
|645,12
|40 мм/5 листов в упаковке (1,6*2м)
|лист
|860,16
|50 мм/4 листа в упаковке (1,6*2м)
|лист
|1075,2
|60 мм/3 листа в упаковке (1,6*2м)
|лист
|1290,24
|80 мм/2 листа в упаковке (1,6*2м)
|лист
|1720,32
|100 мм/2 листа в упаковке (1,6*2м)
|лист
|2150,4
|Поролон (плотность 22)
|10 мм/20 листов в упаковке (1,6*2м)
|лист
|236,544
|20 мм/10 листов в упаковке (1,6*2м)
|лист
|473,088
|30 мм/7 листов в упаковке (1,6*2м)
|лист
|709,632
|40 мм/5 листов в упаковке (1,6*2м)
|лист
|946,176
|50 мм/4 листа в упаковке (1,6*2м)
|лист
|1182,72
|60 мм/3 листа в упаковке (1,6*2м)
|лист
|1419,264
|80 мм/2 листа в упаковке (1,6*2м)
|лист
|1892,352
|100 мм/2 листа в упаковке (1,6*2м)
|лист
|2365,44
|Поролон (плотность 25)
|10 мм/20 листов в упаковке (1,6*2м)
|лист
|268,8
|20 мм/10 листов в упаковке (1,6*2м)
|лист
|537,6
|30 мм/7 листов в упаковке (1,6*2м)
|лист
|806,4
|40 мм/5 листов в упаковке (1,6*2м)
|лист
|1075,2
|50 мм/4 листа в упаковке (1,6*2м)
|лист
|1344
|60 мм/3 листа в упаковке (1,6*2м)
|лист
|1612,8
|80 мм/2 листа в упаковке (1,6*2м)
|лист
|2150,4
|100 мм/2 листа в упаковке (1,6*2м)
|лист
|2688
|Поролон (плотность 30)
|10 мм/20 листов в упаковке (1,6*2м)
|лист
|322,56
|20 мм/10 листов в упаковке (1,6*2м)
|лист
|645,12
|30 мм/7 листов в упаковке (1,6*2м)
|лист
|967,68
|40 мм/5 листов в упаковке (1,6*2м)
|лист
|1290,24
|50 мм/4 листа в упаковке (1,6*2м)
|лист
|1612,8
|60 мм/3 листа в упаковке (1,6*2м)
|лист
|1935,36
|80 мм/2 листа в упаковке (1,6*2м)
|лист
|2580,48
|100 мм/2 листа в упаковке (1,6*2м)
|лист
|3225,6